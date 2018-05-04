Стрельба на автостоянке в Киеве, где ранили сотрудника СБУ: три человека задержаны

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Мужчин задержали на месте
Фото: Прокуратура Киева

Мужчин задержали на месте

По факту конфликта со стрельбой в Дарницком районе Киева были задержаны три человека.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, их задержали на месте инцидента. 

Задержанные - граждане Украины, один из них уроженец иностранного государства. Все трое проживают в Киеве.

В ходе конфликта ранение в ногу получил сотрудник СБУ, его госпитализировали.

Задержанным готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкиця статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 3 мая в Дарницком районе Киева произошел конфликт на автостоянке между городскими чиновниками и неизвестными лицами.

На автостоянку по ул. Вишняковская приехали работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, Киевпарктранссервиса и оперативник спецслужбы в составе комиссии для того, чтобы сделать замеры отведенного под паркоместа участка.

На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Свидетели также сообщили, что слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили ушибы различных частей тела, у одного и из них - ранение в ногу.

Позже стало известно, что ранения получил сотрудник украинских спецслужб.

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