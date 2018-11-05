05 ноября 2018, понедельник

Перестрелка на автомойке в Луцке: полиция показала машины беглых преступников

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Во время перестрелки погиб один человек
Фото: полиция

Во время перестрелки погиб один человек

Нападавшие, которые устроили стрельбу на автомойке в Луцке, скрылись на трех автомобилях на киевских и николаевских номерах.

Полиция Волынской области обнародовала фотографии разыскиваемых авто. Это Volkswagen Touareg (ВЕ0989СІ), Skoda (АА178(9)7ВР) и Audi (АА0303НВ).

В полиции просят всех, кто стал очевидцем стрельбы, сообщить на линию службы 102. В частности, полицейские обращаются за помощью в установлении местонахождения, движения и остановок авто, на которых, вероятно, передвигаются подозреваемые.

Напомним, что 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

По данным СМИ, группа вооруженных лиц зашла в кафе автомойки во время обеда и напала на пострадавших. По имеющимся данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и нож.

Полиция проверяет версию о бандитских разборках двух групп, в каждой из которых были по 7-8 человек.

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