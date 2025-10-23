Стратегический объект РФ. Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу Рязанский

В ночь на 23 октября подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение нефтеперерабатывающего завода Рязанский — стратегического объекта РФ, который обеспечивает ее вооруженные силы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия, сообщили военные.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Роснефть, является одним из крупнейших в центральной части России. Предприятие ежегодно может перерабатывать более 17 миллионов тонн нефти и обеспечивает топливом российские войска и их логистику. Повреждение части производственных мощностей завода уменьшает возможности армии РФ вести боевые действия.

Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад российских боеприпасов в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. Как пишут в Генштабе, цель уничтожена, зафиксированы детонации и взрывы боеприпасов.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали об атаке беспилотников. В небе над городом прозвучало по меньшей мере 10 взрывов. Звуки взрывов также были слышны в городе Скопин Рязанской области.

Telegram-канал Exilenova+ сообщал, что взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево.

5 сентября дроны атаковали Рязанскую область в России, на местном нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы.

5 августа Reuters сообщило, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании Роснефть, сократил мощность переработки примерно вдвое после атаки украинских беспилотников.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь 2 августа успешно поразили ряд важных военных объектов на территории России.