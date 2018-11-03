Страсть к путешествиям. После безвиза количество поездок украинцев в ЕС выросло на треть

35‑летняя киевлянка Ольга Шумкова успела покататься на лыжах в итальянских Доломитовых Альпах, посетить Швецию и Польшу, побывать в голландском Амстердаме, и попутешествовать на яхте по Греции

Получив безвиз, украинские туристы стали на треть активнее ездить на отдых в Европу. Среди самых популярных направлений - Германия, Словакия и Польша, пишет журнал Новое Время.

Все больше путешествий

2018‑й еще не подошел к завершению, а Госпогранслужба уже констатирует: украинцы стали чаще выбираться за границу по итогам января-сентября, +4% в сравнении с тем, как это было за те же месяцы, но в прошлом году. Соотечественники уже успели 21,1 млн раз пересечь границу страны, направляясь во внешний мир.

Причем за весь 2017‑й они сделали это 26,4 млн раз, установив тогда национальный рекорд: в 2016‑м подобных пересечений границы было 24,7 млн, а в докризисном 2013‑м - 23,8 млн.

Главными точками притяжения для украинских путешественников, жаждущих отдыха и новых впечатлений, остаются Турция и Египет.

Выделить именно туристов во всех этих данных невозможно - в них учтены не только заробитчане, но и те, кто путешествует самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров. Однако эксперты уверены: украинцы стали активнее ездить за границу не только ради работы, но и для того, чтобы отдохнуть.

Владимир Царук, директор Центра развития туризма, уверен: до 20% соотечественников, или 6,0-8,4 млн человек, именно путешествуют по миру - кто раз в год, а кто и несколько.

По-прежнему главными точками притяжения для украинских путешественников, жаждущих отдыха и новых впечатлений, остаются Турция и Египет. В первую страну соотечественники в прошлом году успели съездить, по данным пограничников, 1,2 млн раз, а во вторую - 734 тыс. раз.

Рост интереса к Европе

Но в департаменте туризма Министерства экономического развития и торговли отмечают, что благодаря введению безвиза со странами ЕС украинские туристы стали чаще выбирать европейские страны.

35‑летняя киевлянка Ольга Шумкова уже готова подвести персональный туристический итог: за десять месяцев она успела покататься на лыжах в итальянских Доломитовых Альпах, посетить Швецию и Польшу, побывать в голландском Амстердаме. А совсем недавно вернулась из Греции - ходила там семь дней на яхте. “Каждый день - новый остров или городок на берегу, - рассказывает Шумкова, менеджер проектов в международной ІТ-компании. - День плывешь - на ночь швартуешься и гуляешь”.

“Европейские направления - это 30-40% туристов, которые бронируют туры через туроператоров. Остальные - самостоятельные путешественники”, - говорит по этому поводу Царук. Его слова подтверждает и глобальное исследование Visa Global Travel Intentions Study 2017, организаторы которого выяснили, что 60% украинских путешественников планируют поездки самостоятельно или же покупают в турагентствах часть услуг.

37‑летняя киевлянка Татьяна Оксютенко сама планирует путешествия по Европе / DR

37‑летняя киевлянка Татьяна Оксютенко - как раз одна из таких самостоятельных туристок. Руководитель направления коммуникаций крупной агрокомпании, она в последнее время сама бронирует билеты, жилье и планирует маршруты. Именно так она в октябре с подругой съездила в Италию: побывала во Флоренции и в небольших городках Тосканы, передвигаясь по региону на арендованной машине.

Для себя Оксютенко вывела два правила успешности подобных туров: бронировать все заранее и максимально детализировать маршрут. Поэтому билеты во флорентийские музеи она завизировала за собой через интернет, а жилье подобрала еще за полгода до самой поездки. “Все это очень оптимизирует бюджет путешествия, а также делает его насыщенным и интересным”, - поясняет она.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года