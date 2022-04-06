Советник главы МВД о Бородянке: Страшно представить, что мы можем там увидеть

6 апреля, 10:01
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В Бородянке необходимо разобрать завалы (Фото:Генштаб)

В Бородянке необходимо разобрать завалы (Фото:Генштаб)

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что под завалами многоэтажных зданий в Бородянке Киевской области может быть много жертв.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

В эфире телемарафона он отметил, что в подвалах этих зданий прятались люди. Сейчас завалы необходимо разобрать.

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«Страшно представить, что там можно увидеть под этими завалами», — сказал он.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Бородянка

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