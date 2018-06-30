30 июня 2018, суббота

"Страшно красиво". В соцсетях появились фото и видео ночной грозы в Киеве

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Большинство жителей столицы сошлись во мнении, что это было
Фото: Alexandr Umrichin / Facebook

Большинство жителей столицы сошлись во мнении, что это было "страшно красиво"

В Киеве в ночь на 30 июня бушевала непогода: в соцсетях публикуют фото молнии, а также - последствий стихии.

Киевляне писали о том, что их разбудили гром и ливень, а также публиковали фото упавших деревьев и глубоких луж на дорогах и во дворах.

Кроме того, стихия провоцировала ДТП на дорогах Киева. Известно также о пожаре в частном доме из-за попадания в него молниии. Но, несмотря на это, большинство жителей столицы сошлись во мнении, что это было "страшно красиво".

Собрали для вас самые яркие фото и видео ночной стихии от пользователей соцсетей.

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