Убил жену и поджег дом. Полиция сообщила о самоубийстве известного адвоката Вчера, 15:10 Цей матеріал також доступний українською НПУ По данным следствия, перед самоубийством адвокат поджег собственный дом НПУ

Вечером в понедельник, 17 мая, в Коломые Ивано-Франковской области в одном из домов обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, погибли 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Возле тела мужчины нашли обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

Правоохранители рассказали, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина выстрелил в свою жену, она скончалась на месте. Дальше он поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством. В доме полицейские обнаружили предсмертную записку, в которой погибший просит прощения у родных.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В то же время, в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что в Коломые погиб адвокат Михаил Петров и его жена.

В структуре подчеркнули, что адвокат был известен своей профессиональной и общественной детальностью. Он также участвовал в написании научных исследований по истории адвокатуры и внес весомый вклад в установление независимой адвокатуры в Украине.

В Ассоциации призвали полицию расследовать инцидент, а также передать дело под личный контроль руководства Нацполиции.

Там также анонсировали экстренное заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.