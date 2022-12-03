Журналистов Страны.ua лишили аккредитации после репортажа из освобожденного Херсона 3 декабря, 00:21 Коммунальные службы в Херсоне заменяют баннеры с российской пропагандой, 22 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Подсанкционное издание Страна лишили аккредитации по просьбе Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram-канале в пятницу, 2 декабря.

Министр заявил, что обход законов во время войны — «дело точно недружественных лиц и организаций в нашей стране».



«Поэтому Министерство культуры и информполитики обратилось в Минобороны с просьбой отменить аккредитацию представителей ресурса Страна, использовавших аккредитацию другого СМИ для осуществления своей деятельности. Аккредитация отменена», — написал он.

Видео дня

Ткаченко поблагодарил Минобороны за «быструю реакцию» и заявил, что украинские власти «все видят и контролируют».

Как сообщает Детектор медиа, по словам руководителя Управления связей с общественностью ВСУ полковника Богдана Сеника, журналисты Страны ездили в освобожденный Херсон якобы от издания 360 новости. 15 ноября Страна опубликовала анонимный фоторепортаж из Херсона, несмотря на то, что издание с августа 2021 года находится под санкциями СНБО.

В ноябре президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом полностью заблокировать все зеркала издания Страна и прекратить сотрудничество государственных органов с ресурсом. Глава государства поручил рассмотреть петицию секретарю СНБО.