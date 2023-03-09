Их становится меньше. Каждый день мы убеждаем некоторые страны не помогать России — Ермак 9 марта, 19:52 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

В мире уменьшается количество стран, посредством которых Россия импортирует электронные чипы, которые могут быть использованы для выработки ракет.

Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами, сообщает корреспондент NV.

«Мы отслеживаем каждый кейс использования Россией иностранного оборудования» — сказал Ермак и добавил, что в Европейском союзе готовы более тщательно анализировать, какие именно части используются, в частности в иранских дронах и более тщательно относиться к странам, покупающим такую электронику.

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Кроме того, Ермак сказал, что есть ряд стран в мире, которые все же помогают России избегать санкций именно в закупке электронных чипов, которые используются и в ракетном оружии.

«Мы вместе с партнерами говорим с ними и жмем. С каждым днем таких стран, готовых вести дела с Россией, становится все меньше и больше тех, кто ждет нашу победу. Возможно, и без громких заявлений», — уверен он.

В этом контексте глава Офиса упомянул ОАЕ как страну, которая не присоединилась к санкциям против РФ.