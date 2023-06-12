Страховые взносы: может ли муж платить за жену, которая находится в декрете 12 июня, 17:39 Муж может платить страховые взносы за свою жену в декрете (Фото:toxicoz / Depositphotos)

Муж может уплачивать страховой взнос за свою жену, которая находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком.

Об этом рассказала Судебно-юридическая газета со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Взносы мужа увеличат жене ее будущую пенсию

Муж может платить страховой взнос за свою жену независимо от того находится ли она в отпуске по уходу за малолетним ребенком, работает или не работает.

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«При этом женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, при условии получения соответствующей помощи, является застрахованным лицом, и о ней есть данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования», — говорится в сообщении.

При этом неважно, где проживает жена: в Украине или за рубежом.

Если жена ухаживает за ребенком до трехлетнего возраста, то дополнительно уплатив за нее добровольный взнос, муж увеличит заработок, который в будущем будет учитываться при исчислении ее пенсии (ведь за период ухода за ребенком заработок ежемесячно учитывается в размере минимальной зарплаты).

Сумма добровольного взноса — 1 474 гривны

В случае, если жена находится в отпуске по уходу за ребенком до шести лет без сохранения заработной платы, то благодаря уплате добровольного взноса, она приобретет страховой стаж.

«Для того, чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Сейчас это 1 474 грн (22% от минимальной заработной платы)», — отметили в ПФУ.