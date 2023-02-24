Страховой стаж во время войны. Какие периоды засчитываются, а какие нет, и как обезопасить себя 24 февраля, 17:25 В каком случае страховой стаж не будет засчитываться во время войны (Фото:Dmyrto_Z/depositphotos)

В условиях военного положения законодательство, регулирующее трудовые отношения и сферу занятости в целом, претерпело немалые изменения. Как следствие, и работники, и работодатели столкнулись с ситуациями, когда по закону периоды работы перестали засчитываться в страховой стаж.

Согласно ст. 24 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании страховой стаж - это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Чтобы шел страховой стаж, работодатель должен платить за работника, а предприниматель также за себя, страховые взносы и своевременно отчитываться об этом.

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Кто может не платить страховые взносы

Законодательством предусмотрены частные случаи, когда соответствующие взносы работодатели, в т.ч. ФЛП, могут не платить. Это касается, в частности, периодов:

пребывания работника в отпуске без сохранения заработной платы ( за свой счет);

за свой счет); приостановление действия трудового договора;

прохождение военной службы мобилизованными работниками.

Кроме того, с 1 марта 2022 г. и в течение 12 месяцев после отмены военного положения разрешено не платить страховые взносы за себя предпринимателям. Однако не каждый из этих случаев автоматически лишает личность страхового стажа. Так, несмотря на то, что работодатели могут не платить страховые взносы за мобилизованных работников, время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Соответствующая гарантия закреплена в ч. 1 ст. 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Кроме того, в страховой стаж работника причисляются:

периоды простоя, учитывая, что за это время работодатель обязан уплачивать страховые взносы на сумму не менее минимальной;

время работы по совместительству и совмещению.

Как обезвредить себя

В случае приостановления трудового договора возмещение заработной платы и страховых взносов в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины. Это означает, что страховой стаж за период приостановки действия трудового договора работника должен быть начислен после привлечения россии к ответственности. Однако как это будет работать на практике, сказать трудно: соответствующий механизм отсутствует. Для уменьшения риска потери страхового стажа за соответствующие периоды можно использовать несколько инструментов:

устроиться на работу по совместительству без прекращения трудовых отношений; зарегистрироваться предпринимателем и самостоятельно уплачивать страховые взносы за себя; оказывать услуги ( выполнять работы) по договорам гражданско-правового характера; уволиться с работы и встать на учет в центре занятости или сразу найти новую работу.

Если предприятие и работник работают, но работодатель не платит страховые взносы, работник имеет право:

обратиться к работодателю с письменным требованием оплатить ЕСВ;

пожаловаться на работодателя в налоговые органы и территориальные органы Гоструда;

обратиться в полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212-1 УК Украины;

подать гражданский иск в суд о признании бездействия работодателя противоправным и обязательства начислить и уплатить страховые взносы.