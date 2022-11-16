В Украине с 17.11 подорожает автострахование для выезда за границу, — сообщает hotline.finance 16 ноября, 14:46 Новости компаний depositphotos

Как сообщает украинский сервис онлайн-страхования hotline.finance, с 17 ноября тарифный план для полиса «Зеленая карта», который нужен водителям при пересечении границы, изменится. Цена вырастет на 7%.

Сколько будет стоить застраховать авто для заграницы

Моторно-транспортное (страховое) бюро пересчитало стоимость обязательного страхования — Зеленая карта. Уже с 17 ноября цены для обычного легкового автомобиля будут следующие:

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15 дней — 923 грн ( было 863 грн)

было 863 грн) 1 месяц — 1470 грн ( было 1375 грн)

было 1375 грн) 3 месяца — 3491 грн ( было 3264 грн)

было 3264 грн) 6 месяцев — 6525 грн ( было 6103 грн)

было 6103 грн) 1 год — 8079 грн ( было 7555 грн)

В среднем подорожание произойдет на 100−500 грн, в зависимости от количества дней, на которое оформляется полис.

Оформить Зеленую карту по старой цене можно здесь.

Как сэкономить на страховании?

Сейчас оформление Зеленой карты по старой цене еще открыто на сервисе онлайн-страхования hotline.finance до 17.11. Кроме того, на сервисе действует дополнительная скидка до 10% при покупке полиса. Поэтому в целом сэкономить получится до 20%.

Готовый полис в формате PDF высылается на e-mail клиента. Если страховка нужна на будущее, продажа Зеленой карты возможна на 3 месяца вперед.

Электронная страховка доступна даже тем, кто уже фактически находится за границей.