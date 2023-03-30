Путин начал «чистки» в Росгвардии, Кадыров обеспокоен риском внутреннего сопротивления: что происходит в РФ — анализ ISW 30 марта, 08:56 Российские силовики возле Кремля, 20 марта 2023 (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Два подряд резонансных уголовных дела против топ-чиновников Росгвардии могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин уделяет пристальное внимание надежности и лояльности ее руководства.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ISW обратил внимание на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, по словам которого ВСУ могут планировать перейти в контрнаступление в апреле или мае в зависимости от погодных условий. Резников также дал понять, что украинский Генштаб может принять решение об использовании в этом наступлении недавно полученных танков Leopard 2. Институт изучения войны напоминает, что танки Leopard 2 и Challenger 2 прибыли в Украину 27 марта, а 21 марта представители США объявили об ускорении передачи в Украину танков Abrams и ракетных комплексов Patriot. Поступление этой техники в Украину, вероятно, создает условия для украинского контрнаступления, хотя вероятна задержка между прибытием новой техники и способностью ВСУ использовать ее в контрнаступлении, констатирует ISW.

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Российские власти арестовали начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по обвинению в коррупции. 29 марта 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал Волкова по обвинению в злоупотреблении служебным положением в связи с закупкой низкокачественных радиолокационных систем (в обвинении идет речь о неисправных комплексах Орел-БПЛА — прим. ред.) по завышенным ценам.

Это уже второй недавний подобный случай в Росгвардии, обращает внимание ISW. 20 марта было возбуждено уголовное дело против заместителя начальника Центрального округа Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по обвинению в коррупции. Уголовные производства против двух чиновников Росгвардии могут свидетельствовать о том, что российские власти проводят масштабное расследование коррупции в этом силовом ведомстве. Эти уголовные дела примечательны тем, что командиров в составе регулярной армии РФ войск не увольняли, а тем более не арестовывали подобными темпами или при таких резонансных обстоятельствах с начала вторжения России в Украину. «Вряд ли коррупция в Росгвардии более выражена, чем в Вооруженных Силах России. В состав Росгвардии входят, в частности, элементы, ответственные за внутреннюю режимную безопасность России. Путин, вероятно, уделяет очень пристальное внимание надежности и лояльности сотрудников Росгвардии - помимо опасений, которые он может иметь в связи с коррупцией в этой организации», — предполагают эксперты Института.

Демонстративная реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на нападение на полицейский участок в Гудермесе свидетельствует о том, что он может быть обеспокоен стабильностью своего авторитарного правления. Кадыров заявил, что двое нападавших были убиты, и опубликовал кадры, на которых он сам, его 15-летний сын и окружение в составе чеченских чиновников и силовиков посещают место нападения и осматривают изуродованные тела вероятных виновников инцидента. Таким образом, Кадыров, вероятно, стремился укрепить свой имидж «сильного» руководителя и дать сигнал чеченцам о том, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет устранена. "Тот факт, что ответ Кадырова на атаку был настолько немедленным и жестоким, свидетельствует, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне с целью подорвать его авторитарное правление автономной республикой", - констатируют в ISW.



Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян 29 марта встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они рассмотрели стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве, которые, вероятно, усилят двусторонние отношения России и Ирана в области безопасности. Аналитики ISW считают, что Абдоллахян и Лавров, вероятно, обсудили дальнейшие закупки Россией иранских систем вооружения для использования в Украине и финализовали соглашение о предоставлении Россией Ирану штурмовиков Су-35.

Украинский Центр национального сопротивления 29 марта сообщил, что иранская авиакомпания Pouya Air Transport 13 марта возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой - вероятно, для поддержки поставок оружия. Также сообщалось, что иранская сторона планирует обеспечить беспилотниками Shahed-131 боевиков ЧВК Вагнера и что вагнеровцы начали тренироваться управлять беспилотниками. В то же время, ISW пока не нашел подтверждений тому, что наемники ЧВК Вагнера используют иранские беспилотники в Украине.

Ранее ISW оценивал, что Россия полагается на военную и технологическую поддержку Ирана в войне против Украины и что определенное количество иранского персонала, вероятно, находится в Украине, непосредственно поддерживая российские атаки на украинскую инфраструктуру. Вероятно, Иран пытается укрепить двусторонние отношения с Россией в сфере безопасности, где обе страны являются относительно равноправными партнерами, поэтому, вероятно, увеличит поставки оружия в Россию, преследуя эту цель.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Евгений Пригожин воспользовался делом, в котором Алексею Москалеву из Тульской области российский суд вынес приговор за антивоенный рисунок его 12-летней дочери, чтобы повысить репутацию ЧВК Вагнера и улучшить собственный имидж. Хотя Пригожин сам продвигал закон о «д искредитации армии», согласно которому осужден мужчина, теперь он рекомендовал юристам ЧВК Вагнера принять участие в деле на стороне Москалева, назвав « трагическим» тот факт, что и его дочь, и дети убитых вагнеровцев попадают в детские дома.

искредитации армии», согласно которому осужден мужчина, теперь он рекомендовал юристам ЧВК Вагнера принять участие в деле на стороне Москалева, назвав трагическим» тот факт, что и его дочь, и дети убитых вагнеровцев попадают в детские дома. Российские войска вели ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.



Оккупанты продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на участке Авдеевка - Донецк.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во второй раз посетил Запорожскую атомную электростанцию ( ЗАЭС).

МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во второй раз посетил Запорожскую атомную электростанцию ЗАЭС). Российская оккупационная «в ласть» продолжает внедрять меры по интеграции оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему.

ласть» продолжает внедрять меры по интеграции оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему. В Министерстве обороны Беларуси сообщили о " плановых мероприятиях" по призыву военнообязанных на военные сборы и переподготовке военнослужащих запаса согласно военно-учетным специальностям.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW