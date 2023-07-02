Кулеба об антиукраинских заявлениях Орбана: Боится беспорядков и падения экономики в Венгрии

2 июля, 12:07
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о несуверенности Украины направлено лишь на то, чтобы сохранить финансовые поступления из ЕС для сохранения внутриполитической стабильности в Венгрии.

Об этом он рассказал в интервью Bild.

Комментируя заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о несуверенности Украины, глава МИД считает, что это «искаженная интерпретация реальности», суть которой заключается во внутренних страхах венгерского правительства перед серьезными вызовами в собственной стране.

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«Венгрия отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране», — резюмировал глава МИД Украины.

Глава венгерского правительства Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины. Он поддержал противоречивый «мирный план» Китая, который подвергся критике, в частности, в Украине, США и ЕС.

27 июня Виктор Орбан отметился новым скандальным заявлением. Он назвал Украину несуверенным государством, а также заявил, что у ЕС больше нет денег, чтобы поддерживать Киев.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Венгрия Евросоюз Виктор Орбан Дмитрий Кулеба

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