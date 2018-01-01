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Создание Украинской церкви: советник Порошенко очертил временные рамки Объединительного собора

Сегодня, 18:18
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Ростислав Павленко

Фото: пресс-служба президента Украины

Советник президента Украины Ростислав Павленко считает, что Объединительный собор может решить все ключевые вопросы по созданию поместной Украинской церкви за сутки.

Об этом Павленко заявил в эфире Радио НВ.

"Надеемся на быстрый собор. Надеемся в пределах суток все будет решено", - сказал Павленко.

Советник президента добавил, что временные рамки собора будут также зависеть от способности украинских иерархов достигнуть согласия по ключевым вопросам в "передсоборный период".

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

 

Теги:   Радио НВ Автокефалия Ростислав Павленко Украинская православная церковь

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