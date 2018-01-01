Создание Украинской церкви: советник Порошенко очертил временные рамки Объединительного собора
Советник президента Украины Ростислав Павленко считает, что Объединительный собор может решить все ключевые вопросы по созданию поместной Украинской церкви за сутки.
Об этом Павленко заявил в эфире Радио НВ.
"Надеемся на быстрый собор. Надеемся в пределах суток все будет решено", - сказал Павленко.
Советник президента добавил, что временные рамки собора будут также зависеть от способности украинских иерархов достигнуть согласия по ключевым вопросам в "передсоборный период".
5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.
Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.
Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.