Системные наступательные действия. В Силах обороны Украины прокомментировали освобождение села Сторожевое в Донецкой области 12 июня, 12:35 Украинские защитники продолжают деоккупировать населенные пункты (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Освобождение села Сторожевое Донецкой области состоялось в воскресенье, 11 июня, во взаимодействии с другими силами обороны, заявил представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

«Сделали это (освободили Сторожевое — ред.) воины 35 отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Над Сторожевым снова развевается государственный флаг Украины. Такие последствия перехода к системным наступательным действиям и вот локальные бои здесь завершились продвижением вперед и это привело к освобождению очередного населенного пункта», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По его словам, «речь идет о деоккупации и освобождении украинской территории, что бы там ни говорили российские пропагандисты и военкоры, которые манипулируют и выполняют свою миссию в этой войне не в пользу Украины».

Шершень заявил, что в армии РФ потери убитыми и пленными на Таврическом направлении за минувшие сутки составили 387 человек.

В целом в течение суток российские силы на Таврическом направлении более 400 раз обстреляли линию фронта. За сутки ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен 28 российских военных, уточнил представитель Сил обороны.

По информации спикера Таврического направления, задача россиян — «не допустить дальнейшее продвижение украинских подразделений».

«Здесь враг ожесточенно обороняется, ведутся тяжелые бои, а мы движемся дальше. Надо отметить, что если здесь мы наступаем, ведем наступательные действия, то на Авдеевском направлении враг проводит в свою очередь наступательные действия в направлении Авдеевки. Здесь он успеха не имеет, мы обороняемся который уже день. Только за последнюю ночь нашими защитниками здесь было отражено два штурма», — сказал Шершень.

Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.