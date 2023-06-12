ISW о новых достижениях ВСУ в контрнаступлении: как россияне пытаются преуменьшить успехи Украины и что изменит переброска сил с юга 12 июня, 08:35 Бойцы аэроразведки Третьей штурмовой бригады. Подразделения бригады сейчас участвуют в наступательных действиях ВСУ (Фото:3 отдельная штурмовая бригада)

ВСУ продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта, тогда как россияне пытаются преуменьшить новые территориальные достижения украинских сил. Тем временем осушение Каховского водохранилища становится новым фактором изменения местности, который может повлиять на дальнейшие бои на юге Украины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW подтверждают, что 10−11 июня украинские войска провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и добились территориальных достижений:

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в районе Бахмута — заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные ведут наступательные действия в этом направлении; российские источники также сообщают о продолжении украинских наземных атак на северном и южном флангах Бахмутского направления;

заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные ведут наступательные действия в этом направлении; российские источники также сообщают о продолжении украинских наземных атак на северном и южном флангах Бахмутского направления; на западе Донецкой области — геолокационные кадры, как и данные российских источников, свидетельствуют, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов во время продолжения атак на юге, юго-западе и юго-востоке от Великой Новоселки, поселка в Волновахском районе Донецкой области [по состоянию на утро 12 июня известно об освобождении Нескучного, Благодатного, Макаровки, Сторожевого на этом направлении — прим.ред;]

геолокационные кадры, как и данные российских источников, свидетельствуют, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов во время продолжения атак на юге, юго-западе и юго-востоке от Великой Новоселки, поселка в Волновахском районе Донецкой области [по состоянию на утро 12 июня известно об освобождении Нескучного, Благодатного, Макаровки, Сторожевого на этом направлении — прим.ред;] в Запорожской области — российские источники сообщали, что ВСУ продолжали атаковать к юго-западу от Орехова в Запорожской области и достигли успехов в этом районе.

ISW отмечает, что наступления ВСУ в западной части Донецкой и Запорожской областей являются визуально подтвержденными, о них свидетельствуют даже российские источники, хотя и пытаются преуменьшить значение этих операции ВСУ . Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на юге Украины украинские войска продвинулись на расстояние от 300 до 1500 метров. Маляр и другие украинские и российские источники в частности сообщали, что 10−11 июня ВСУ получили успехи к югу от Великой Новоселки, в частности освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку, напоминают в ISW. В то же время некоторые российские источники пытались утверждать, что бои продолжаются в «серой зоне» или спорных районах или что украинские силы действуют в районах, где войска РФ якобы «не полностью» оккупировали населенные пункты до атак ВСУ. Эксперты ISW констатируют, что российские источники, вероятно, называют продвижение украинских территорий через российскую оборону захватом «серых зон», чтобы преуменьшить достижения ВСУ и избежать сообщений о прорыве украинских сил через линии обороны оккупантов. ISW констатирует, что ВСУ действительно освободили несколько населенных пунктов, однако говорить о «прорыве» пока преждевременно.

ISW также обращает внимание на данные о том, что российские войска перебрасывают наиболее боеспособные подразделения с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское, о чем 11 июня заявила Анна Маляр. По ее словам, речь идет о переброске подразделений 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ армии РФ) и неуточненных подразделений морской пехоты и ВДВ с Херсонщины в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Маляр предположила, что российские войска, вероятно, взорвали дамбу ТЭС, чтобы сократить рубежи обороны в Херсонской области в ответ на начало украинского контрнаступления. В связи с этим аналитики ISW напоминают, что затопление территорий в нижнем течении Днепра спровоцировало осушение Каховского водохранилища, в результате чего из-под воды обнажились значительные массивы суши. «Пока непонятно, как эти изменения местности повлияют на маневренную войну на юге Украины», — отмечают эксперты Института. По их оценке, если изменения местности в результате разлива Днепра таки оставят украинским силам шансы переправиться через реку в ближайшие недели и месяцы, то российским войскам может быть трудно удержать оборону в Херсонской области с расчетом на оставшиеся или дислоцированные на месте подразделения, если и когда ВСУ решат провести наступательные операции через Днепр — при условии, что они будут иметь возможность это сделать.

Евгений Пригожин охарактеризовал как атаку на него и его войска план Минобороны России официально оформить формирования «добровольцев» до 1 июля. 10 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все «добровольческие формирования» должны подписать военные контракты с Минобороны России до 1 июля 2023 года. В ответ Пригожин заявил, что наемники ЧВК Вагнера не будут подписывать контракты с Минобороны России. Пригожин раскритиковал Шойгу и структуру вооруженных сил РФ, уточнив, что ЧВК Вагнера полностью подчиняется интересам России и Владимира Путина. Упоминание Пригожина о Путине как о верховном главнокомандующем точно соответствует той формулировке, которую чеченский лидер Рамзан Кадыров использовал в своем обвинении от 9 июня, когда заявил, что Пригожин не подчиняется Путину.



Некоторые члены провоенного сообщества в РФ указали, что заявление Шойгу якобы не касается ЧВК Вагнера. Член оборонного комитета Госдумы РФ (и бывший командующий 58-й общевойсковой армии) Виктор Соболев заявил, что приказ Шойгу якобы исключает ЧВК Вагнера. Соболев остается откровенным критиком этой ЧВК и утверждал, что вагнеровцы являются наемниками, а не добровольцами. Ярый ультранационалист и военный преступник Игорь Гиркин поддержал приказ и заявил, что войны выигрывают сплоченные армии, а не отдельные отряды или частные военные компании (ЧВК). В то же время еще один «военкор», связанный с ЧВК Вагнера, безосновательно утверждал, что это формирование не является ЧВК и что секретный указ якобы легализовал существование ЧВК Вагнерав России.



Другие выводы ISW за прошедшие сутки:

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся почти в формате 1:1

Российские войска продолжали ограниченные атаки к югу от Кременной.

Украинские и российские силы продолжали ограниченные атаки вокруг Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

Российские « военкоры» заявили, что дожди вдоль фронта в Запорожской области могут замедлить украинские операции в ближайшие дни.

военкоры» заявили, что дожди вдоль фронта в Запорожской области могут замедлить украинские операции в ближайшие дни. Сообщается, что в Чечне сформированы два новых полка — Ахмат-Россия и Ахмат-Чечня, — оснащенные коммерчески доступной китайской бронетехникой.

Диверсанты, среди которых, могли быть и украинские партизаны, совершили две отдельные атаки с применением самодельных взрывных устройств на железной дороге в оккупированной Херсонской области и в Крыму.

Карта контрнаступления ВСУ в Донецкой и Запорожской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW