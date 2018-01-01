Сторонники УПЦ МП собрались под Верховной Радой на митинг Сегодня, 11:35 19 Цей матеріал також доступний українською Участники митинга недовольны Объединяющим собором и общукамы у священнослужителей УПЦ МП (иллюстративное фото)

В Киеве возле здания Верховной Рады собрались около ста сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Участники митинга отмечают, что собрались, чтобы выразить протест против обысков и допросов, которые провели у священнослужителей Московского патриархата СБУ, сообщает Громадське.

Также среди причин митинга недовольство Объединительным собором и страх, что у прихожан УПЦ МП "церкви отберут".

Участники митинга также молились. Никаких столкновений не возникло. Вокруг присутствует полиция.

15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Как ожидается, после собора новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви получит томос на создание поместной церкви.