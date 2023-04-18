Еще один сторонник УПЦ МП атаковал журналиста на территории Киево-Печерской Лавры — прокуратура

18 апреля, 18:13
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По данным полиции, нападавшим оказался уроженец Волынской области, 1974 года рождения. (Фото:Київська міська прокуратура/Facebook)

По данным полиции, нападавшим оказался уроженец Волынской области, 1974 года рождения. (Фото:Київська міська прокуратура/Facebook)

Прокуратура сообщила о подозрении 48-летнему мужчине, который, по данным следствия, препятствование работе журналистов на территории Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно материалам уголовного производства, 17 апреля журналист одного из интернет-изданий проводил съемку в помещении церковного магазина, расположенного на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

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В это время к журналисту подошел мужчина, который на добровольной основе осуществляет охрану указанного помещения, сообщает прокуратура.

Мужчина, по данным правоохранителей, пытался отобрать у журналиста оборудование для видеосъемки, отломал крепеж к видеокамере и повредил светодиодную лампу.

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По данным полиции, нападавшим оказался уроженец Волынской области, 1974 года рождения.

«В результате указанных противоправных действий журналист не мог продолжать свою законную профессиональную деятельность», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители уведомили мужчину о подозрении по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф 850 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщала, что архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности. Он схватил микрофон, сломал крепеж к видеокамере и бросил его на землю.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Прокуратура Киева Журналист

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