Украина уже использует ракеты Storm Shadow — министр обороны Британии Уоллес 18 мая, 18:23 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 18 мая, подтвердил, что защитники Украины уже использовали переданные ракеты Storm Shadow.

«Могу только сказать, что, насколько я понимаю, их использовали после того, как мы объявили об их передаче Украине, но я не собираюсь вдаваться в подробности», — сказал Уоллес во время пресс-конференции, передает The Guardian.

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