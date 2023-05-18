Украина уже использует ракеты Storm Shadow — министр обороны Британии Уоллес

18 мая, 18:23
Поделиться:
Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг, 18 мая, подтвердил, что защитники Украины уже использовали переданные ракеты Storm Shadow.

«Могу только сказать, что, насколько я понимаю, их использовали после того, как мы объявили об их передаче Украине, но я не собираюсь вдаваться в подробности», — сказал Уоллес во время пресс-конференции, передает The Guardian.

Видео дня

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Ракеты Военная помощь Поддержка Украины Украина-Великобритания Война России против Украины Бен Уоллес Storm Shadow

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X