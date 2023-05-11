«Керченский мост может быть поражен». На что способны дальнобойные ракеты Storm Shadow — объясняет эксперт Defense Express

11 мая, 13:47
NV Премиум
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Storm Shadow / SCALP — это ударная ракета воздушного базирования большой дальности, которая предлагается французской компанией MBDA Systems преимущественно для вооруженных сил Великобритании и Франции. (Фото:airforce-technology.com)

Storm Shadow / SCALP — это ударная ракета воздушного базирования большой дальности, которая предлагается французской компанией MBDA Systems преимущественно для вооруженных сил Великобритании и Франции. (Фото:airforce-technology.com)

Великобритания уже передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow с дальностью до 300 км перед контрнаступлением.

На что способно это оружие, в эфире Radio NV рассказал Валерий Рябых, военный эксперт, редактор информационного издания Defense Express.

Валерий Рябых

военный эксперт, редактор информационного издания Defense Express

Storm Shadow является достаточно действенным оружием, которое есть в распоряжении британцев.

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Следует напомнить, что [идея передачи этих ракет] возникла в информационном пространстве осенью 22-го года. Тогда заявлялась возможность адаптации этой ракеты к самолетам постсоветского типа, в частности к Су-25.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Великобритания Ракеты Ракета Радио NV Война России против Украины Storm Shadow

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