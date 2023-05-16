США подтверждают, что Украина уже применила ракеты Storm Shadow по российским целям — CNN 16 мая, 19:24 Storm Shadow (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Украинские силы уже начали использовать британские ракеты большой дальности Storm Shadow, для поражения российских целей, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей США и одного западного чиновника, знакомого с этим вопросом.

Агентство сообщает, что представитель Минобороны Украины отказался от комментариев.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха.

Видео дня

Инфографика: НВ

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже поставил Киеву несколько ракет Storm Shadow, способных поражать цели на дистанции более 250 км. Позже министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Британия передает их Украине, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.