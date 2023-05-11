«У оккупантов будет гореть земля под ногами». F-16 могут появиться в небе над Украиной во время наступления ВСУ — Мусиенко 11 мая, 15:05 NV Премиум Истребитель F-16C Falcon на авиабазе Неллис, штат Невада. 4 августа 2021 года (Фото:U.S. Air Force photo by William R. Lewis)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного подождать, чтобы начать наступление. По его словам, военные ждут обещанного оружия от союзников.

А в Пентагоне считают, что россияне «будут удивлены» будущим наступлением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер в интервью РБК-Украина.

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Какое оружие можно ожидать на поле боя, учитывая такие заявления, спрогнозировал в эфире Radio NV Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований

Предоставляемая нам техника всем известна. О ней говорили в большинстве своем. Я, конечно, допускаю, что мы можем увидеть при контрнаступлении что-то такое, о чем мы все не знаем сейчас, что может держаться в тайне. И это станет довольно неприятным сюрпризом для врага и приятным для нас.

То есть такое может быть, я этого не исключаю. В конце концов мы тоже должны понимать, что, очевидно, не обо всем и далеко не всегда сообщают публично. Но сообщают достаточно много для того, чтобы знать, какая бронетехника поставлена, какие танки.