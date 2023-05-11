«У оккупантов будет гореть земля под ногами». F-16 могут появиться в небе над Украиной во время наступления ВСУ — Мусиенко

11 мая, 15:05
NV Премиум
Поделиться:
Истребитель F-16C Falcon на авиабазе Неллис, штат Невада. 4 августа 2021 года (Фото:U.S. Air Force photo by William R. Lewis)

Истребитель F-16C Falcon на авиабазе Неллис, штат Невада. 4 августа 2021 года (Фото:U.S. Air Force photo by William R. Lewis)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного подождать, чтобы начать наступление. По его словам, военные ждут обещанного оружия от союзников.

А в Пентагоне считают, что россияне «будут удивлены» будущим наступлением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер в интервью РБК-Украина.

Видео дня

Какое оружие можно ожидать на поле боя, учитывая такие заявления, спрогнозировал в эфире Radio NV Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко

руководитель Центра военно-правовых исследований

Предоставляемая нам техника всем известна. О ней говорили в большинстве своем. Я, конечно, допускаю, что мы можем увидеть при контрнаступлении что-то такое, о чем мы все не знаем сейчас, что может держаться в тайне. И это станет довольно неприятным сюрпризом для врага и приятным для нас.

Читайте также:
Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow: что важно знать об их преимуществах — инфографика NV

То есть такое может быть, я этого не исключаю. В конце концов мы тоже должны понимать, что, очевидно, не обо всем и далеко не всегда сообщают публично. Но сообщают достаточно много для того, чтобы знать, какая бронетехника поставлена, какие танки.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Интервью NV F-16 Петр Павел Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ Storm Shadow

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X