Воздушные силы пока не подтверждают прибытие в Украину британских ракет Storm Shadow 12 мая, 15:30 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в пятницу, 12 мая, заявил, что информация о прибытии в Украину ракет Storm Shadow официально еще не поступала.

«Мы еще ожидаем информацию, что кто-то об этом заявит, что она уже есть», — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат напомнил, что ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук подписал для оккупантов американскую противорадиолокационную ракету HARM.

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«Мы будем следить за Telegram-каналом Николая Олещука, нашего руководителя, и будем ожидать, что появится там фото с красноречивой подписью оккупантам, и тогда точно будем знать, что ракета уже у нас. А пока будем сохранять интригу», — добавил он.

Инфографика: НВ

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.

Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

Инфографика: НВ