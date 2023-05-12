Воздушные силы пока не подтверждают прибытие в Украину британских ракет Storm Shadow

12 мая, 15:30
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Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в пятницу, 12 мая, заявил, что информация о прибытии в Украину ракет Storm Shadow официально еще не поступала.

«Мы еще ожидаем информацию, что кто-то об этом заявит, что она уже есть», — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат напомнил, что ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук подписал для оккупантов американскую противорадиолокационную ракету HARM.

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«Мы будем следить за Telegram-каналом Николая Олещука, нашего руководителя, и будем ожидать, что появится там фото с красноречивой подписью оккупантам, и тогда точно будем знать, что ракета уже у нас. А пока будем сохранять интригу», — добавил он.

Инфографика: НВ

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.

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Storm Shadow / SCALP — это ударная ракета воздушного базирования большой дальности, которая предлагается французской компанией MBDA Systems преимущественно для вооруженных сил Великобритании и Франции. (Фото:airforce-technology.com) «Керченский мост может быть поражен». На что способны дальнобойные ракеты Storm Shadow — объясняет эксперт Defense Express

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.

Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ракеты Юрий Игнат Storm Shadow

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