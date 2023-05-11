Лучше, чем ATACMS. Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow: что важно знать об их преимуществах — инфографика NV 11 мая, 13:18 Сюжет NV Премиум Ракета Storm Shadow на подвеске самолета (Фото:mbda-systems.com)

11 мая западные СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. На фоне колебаний США с поставкой ракет ATACMS это первое дальнобойное западное оружие подобного типа, полученное ВСУ.

По данным CNN, Британия передала Украине несколько ракет Storm Shadow при условии, что их будут использовать лишь «в пределах суверенной территории Украины» и не будут атаковать ими Россию.

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Неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что Storm Shadow — это оружие, которое «действительно может изменить правила игры с точки зрения дальности действия» и предоставляет Украине возможности, о которых она просила с начала полномасштабной войны для освобождения оккупированных россиянами территорий.

NV напоминает, что стоит знать о ракетах Storm Shadow, их характеристиках и преимуществах.

Особенности ракет Storm Shadow: дальность и характеристики

Storm Shadow /SCALP — это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля».

Она предназначена для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Ракеты можно использовать в любое время суток, в сложных метеоусловиях и даже при применении врагом средств радиоэлектронного противодействия.

Такие ракеты совместимы с самолетами Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon. Однако по примеру американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, крылатые ракеты класса воздух-земля Storm Shadow можно интегрировать под крыло советских самолетов — например, для бомбардировщика Су-24.

Инфографика: NV

Благодаря слабой сигнатуре и низкой высоте полета ракета почти незаметна для радаров противника



Операционная дальность выстрела такой ракетой составляет 560 км. Однако экспортный вариант SCALP EG, который, скорее всего, предоставляют Украине, отличается уменьшенной до 290 км дальностью полета и боеголовкой весом 500 кг. Дальность полета ракеты и вес ее боевой части были специально уменьшены для экспорта, чтобы отвечать требованиям договоров о контроле ракетных технологий.

Основные характеристики ракеты Storm Shadow/SCALP

Производитель: MBDA



На вооружении: с 2002 года



Радиус действия: более 250 км



Вес: 1 300 кг



Вес боевой части: 450 кг



Типы боевой части: ударная / проницаемая



Длина: 5,1 м



Размах крыльев: 2,84 м



Диаметр: 0,48 м



Стоимость единицы: ~$1,4 млн



Высота полета: 30−40 м



Скорость: 1000 км/ч



Вес -1300 кг



Длина — 5,1 м

Диаметр — 0,7 м

Двигатель — турбореактивный

Размах крыльев — 2,8 м

Пять аргументов: почему Storm Shadow лучше американских ATACMS

Главный редактор Defense Express Олег Катков ранее объяснял NV, чем британские крылатые ракеты Storm Shadow лучше знаменитых американских ATACMS. Его аргументы приведены ниже.

1. ДАЛЬНОСТЬ

«Она составляет 560 км, но если будет экспортная версия — до 300 км, как и у ATACMS. Международные договоренности о непередаче ракетного вооружения с дальностью более 300 км уже были уничтожены РФ, когда она передала в Беларусь оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер. И именно Минобороны Республики Беларусь сообщило, что их дальность составляет 500 км. Причем там речь шла не только о баллистических ракетах с задекларированной дальностью 500 км, но и о крылатой ракете наземного базирования Р-500. Ее дальность, согласно разным источникам, составляет 1,5−2,5 тыс. км. То есть, эта международная договоренность уже нарушена РФ, и это, по моему мнению, открывает возможности получения Украиной от союзников дальнобойного ракетного вооружения дальностью более 300 км и в этом случае — это Storm Shadow», — считает Катков.

2. МОЩНОСТЬ

«Боевая часть этой крылатой ракеты Storm Shadow вдвое больше ATACMS», — объясняет Катков. Так, согласно техническим характеристикам, американская ракета имеет вес боевой части 227 кг, в то время как британская — 460 кг. Это означает, что удар по позициям врага будет более мощным".

3. МОБИЛЬНОСТЬ

«Крылатая ракета — это более мобильная мера поражения на территории противника из-за того, что она предназначена для самолетов. Один самолет может полностью отработать за один день и на востоке, и на севере, и на юге. И это будет обычная ситуация. Комплекс с ракетами ATACMS этого сделать физически не сможет», — добавляет эксперт.

4. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЛЕТА



«В Storm Shadow используют полный перечень средств навигации: спутниковая, инерциальная, а также DSMAC — когда ракета ведет съемку поверхности под собой и анализирует с готовым отображением. И наконец, на конечном участке работает тепловизионная головка самонаведения, которая находит непосредственно те цели, которые были заложены в памяти. Интеграция этой ракеты проще потому, что все данные относительно цели закладываются еще на земле по аналогии с JDAM-ER или HARM. Лишь в теории она действительно может быть интегрирована и под крыло советских машин — еще осенью на уровне слухов появлялась информация о том, что такие работы проводились. То есть эту ракету можно запускать и вне зон поражения зенитно-ракетных комплексов РФ, и вне зоны действия ее истребительной авиации», — отмечает Катков.



5. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



«Эта ракета — серийная. Она производится и стоит на вооружении не только Великобритании, но, например, также Франции и многих других стран. То есть вероятность получения ATACMS близка к нулю, а Storm Shadow, возможно, больше», — прогнозировал Катков еще в апреле 2023 года.