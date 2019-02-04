STOP_SEXтинг. Как присоединиться к акции защиты детей от сексуальных рисков в интернете Сегодня, 15:22 114 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/StockSnap В Украине пройдет акция STOP_SEXтинг Pixabay/StockSnap

Ежегодно в Украине растет количество преступлений сексуального характера в отношении детей в онлайн-пространстве. Отдельная проблема – это секстинг, то есть отправка подростками своих интимных фото.



Ко Дню безопасного интернета во вторник, 5 февраля, в Украине пройдет акция STOP_SEXтинг. Инициатором ее выступил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. В рамках акции STOP_SEXтинг учителей приглашают провести урок для учеников 7-11 классов на тему Интимные селфи в Интернете – шутка или опасный риск? по утвержденным материалам. Родителям подростков предлагается поговорить с детьми о рисках пересылки своих интимных фотографий.

По словам Кулебы, количество преступлений сексуального характера в отношении детей в онлайн-пространстве возрастает. В частности, речь об онлайн-груминге (установление дружеского и эмоционального контакта с ребенком в интернете для его дальнейшей сексуальной эксплуатации) и вымогательстве. Используя фейковые аккаунты в социальных сетях, преступники налаживают доверительные отношения с ребенком, требуют у него интимные фотографии и шантажируют, угрожая разослать фото знакомым, требуют более интимные материалы, деньги или частные интимные встречи.

Не запугать, а известить

Случаев, когда дети становятся жертвами таких преступлений, становится больше, отметила в эфире Радио НВ национальная экспертка по защите детей от насилия офиса уполномоченного президента по правам ребенка Анастасия Дьякова.

Детям очень стыдно рассказывать родителям о своих интимных фотографиях

Совместно с киберполицией Киева и ювенальной превенцией Национальной полиции она разрабатывала уроки в рамках акции STOP_SEXтинг. Задача таких уроков – не запугать детей, а рассказать, как защититься от рисков, добавила она.

"Для взрослых это такая новая реальность. Для детей это та реальность, которой они живут. Взрослым нужно самим учиться и те материалы смотреть, потом обсуждать с детьми, не стесняться. Если не обсуждать, ребенок просто не будет знать о том, что такие риски есть. И когда он попадет в такую ситуацию, он не будет понимать, что он жертва преступления, оа будет понимать, что он виноват в том, что случилось. Кроме того, детям очень стыдно рассказывать родителям о том, что они кому-то прислали свои интимные фотографии, поэтому если говорить с детьми на эти темы, это увеличит вероятность того, что ребенок вам расскажет", – отметила Дьякова.

Нежелательное распространение

Секстинг может привести к нежелательному распространению таких материалов и кибербуллингу ребенка, отметил в комментарии Радио НВ заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Оценить объем этой проблемы в Украине, по его словам, довольно трудно.

Как правило, об этом не говорится

"Как правило, оно (явление секстинга – НВ) замалчивается. Как правило, об этом не говорится. Как правило, оно не решается, то есть все пытаются спустить на тормозах. Действительно проблема эта существует, она существует в западном обществе. Соответственно, учитывая калькирование, которое существует в Украине, оно перекидывается и сюда. Секстинг – это один из весомых направлений, которые есть в буллинге, которые есть в кибербуллинге. Важно его преодоление для того, чтобы дети чувствовали себя как можно безопаснее в интернете", – отметил Петренко.



По данным исследования глобального молодежного проекта U-Report, 40% украинских подростков отправляют сверстникам откровенные фотографии. Более 60% из них делают это по просьбе партнера.

Всегда есть причины

Родителям нужно разговаривать со своими детьми и выстраивать с ними доверительные отношения, отметила в комментарии Радио НВ психолог Ксения Грицай. Ведь в пересылке интимных фото своим сверстникам или посторонним людям всегда есть причины.

Родителям заранее стоит рассказать детям о наличии проблемы

"Когда он переживает одиночество, когда у него нет доверительных отношений с родителями, когда у него нет друзей, с которыми он может поделиться своими переживаниями. Я не имею в виду сексуальные, а просто какие-то. Ведь почему-то, когда взрослый предложил ему что-то прислать, он это отсылает и ни с кем не делится. Тем, что какой-то дядя, какая-то тетя меня попросили. Если это произошло, нужно обязательно родителям рассказать, что это плохо, что так быть не должно", – подчеркнула Грицай.



Предотвратить возникновение подобных ситуаций можно, отметила она. Родителям стоит рассказать детям заранее о наличии такой проблемы и очертить угрозы, которые может вызвать отправка кому-либо своих интимных фото.

Также проводится конкурс среди учительской общественности на самые интересные комментарии и вопросы учеников. Для участия в конкурсе необходимо провести такой урок 5 февраля и сделать публикацию в Facebook, добавив фото с урока без лиц детей, интересные вопросы учеников, свои впечатления и обязательно хэштеги #stop_sexтинг и #ранок_урок. Учитель, который провел такой урок, сможет получить сертификат об освоении темы по обеспечению безопасности подростков от сексуальных рисков в интернете.