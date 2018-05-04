Стоматология и дом Порошенко. Самые безумные предложения жилья для тех, кто приедет на финал Лиги чемпионов

Андрей Шевченко и Ия Андрущак с трофеями мужской и женской Лиги чемпионов в Киеве

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский Ливерпуль и испанский Реал Мадрид. Ожидается, что в это время столица примет от 50 до 70 тысяч туристов. Примечательно, что стоимость проживания в киевских отелях в день проведения финала Лиги чемпионов поднялась в несколько раз по сравнению с обычной, а некоторые из них повысили цены на свои услуги более чем в 100 раз.

НВ рассказывает о самых безумных предложениях жилья для фанатов футбола.

Номер в отеле за 100-200 тысяч гривен

Сайт 44.ua нашел пять отелей, поднявших цены на свои номера всего на одни сутки, в которые проходит финал Лиги чемпионов, в десятки и даже в сотни раз. При этом, по оценкам Нацбанка Украины, средний размер однодневных затрат туриста в текущем году на уровне 100-150 долларов США.

Самый скромный из них My Smart Home Today поднял цену в 58 раз - с 900 до 52 500 грн.

Подольский отель Harmony in Andreew descent оценил свои услуги в день финала Лиги чемпионов в 155 тысяч гривен - это в 103 раза больше обычной стоимости номера, которая составляет 1500 грн.

Отель Ola la inn в Соломенском районе поднял цену в 111 раз - с 700 грн до 78 тысяч грн.

Отель Лукьяновский неподалеку от одноименной станции метро поднял стоимость проживания для тех, кто хочет поселиться в день финала Лиги чемпионов, в 116 раз - до 140 тысяч гривен с 1200.

А чемпионом завышения цен оказался отель Нивки, который, несмотря на не самое удобное расположение, поднял стоимость номера в 150 раз - с 1440 грн за сутки до 217 тысяч грн.

Квартиры и дома на сутки за сотни тысяч гривен

Телеведущий Алексей Дурнев на своей странице в Facebook собрал предложения аренды жилья в день финала Лиги чемпионов от частных лиц.

Так, некий Алексей предлагает снять комнату с пятью кроватями в своем доме за 63 026 грн.

Дом с более современным ремонтом в Белогородке под Киевом хозяин готов сдать на сутки за 262 879 грн.

Трехкомнатную квартиру в Киеве с одной кроватью хозяин по имени Никита готов сдать в период с 25 по 27 мая за 99 999 грн в сутки. В объявлении указано, что жилье рассчитано на трех человек.

"Уютный дом в центре Киева" некая Юлия хочет сдать за 105 тысяч 152 грн за сутки.

Аренду однокомнатной квартиры в центре Киева возле метро с двумя кроватями оценили в 262 879 грн.

Еще одну "небольшую квартиру в самом центре" хозяин хочет сдать за 105 152 грн в сутки. Судя по фото, квартира действительно небольшая.

Стоматологичекий кабинет без душа

Наверное, самое невероятное предложение жилья для желающих попасть на финал Лиги чемпионов сделал некий Владимир - он сдает вместо отельного номера или квартиры стоматологический кабинет, который уже год не работает.

Спать он предлагает на двуспальных надувных матрасах и честно указывает, что душа в этом помещении нет.

Из удобств - туалет, небольшая кухня с микроволновкой, Wi-Fi, кондиционер и завтрак, который хозяин обещает доставлять своим гостям.

В объявлении также указано, что в помещении стоматологического кабинета нельзя курить, жить с домашними животными и детьми в возрасте до двух лет, нельзя также устраивать вечеринки.

Цена на аренду стоматологического кабинета в период финала Лиги чемпионов отличается в двух разных объявлениях. В одном - 2603 грн в сутки, в другом - 6532 грн в сутки.

Дома у президента Порошенко

Судя по заявлению президента Украины Петра Порошенко во время встречи с президентом УЕФА Мартином Калленом, некоторых туристов, которые приедут на финал Лиги чемпионов, он собирается поселить у себя дома.

О намерении поселить у себя дома приехавших на финал Лиги чемпионов гостей Порошенко говорит, начиная с 6 минуты 48 секунды

Кто это будет и придется ли им платить за возможность остановиться у президента, Порошенко не упомянул.

НВ