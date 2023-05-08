Бесплатная стоматологическая помощь. В каких медицинских учреждениях Украины можно не платить за лечение
В каких медицинских учреждениях в Украине можно получить бесплатную стоматологическую помощь (Фото:prostooleh/freepik)
Министерство здравоохранения Украины напомнило, что в стране 599 медицинских учреждений, которые по договору с НСЗУ, могут предоставлять бесплатные стоматологические услуги.
Немедленная (ургентная) стоматологическая помощь - это устранение острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни (например, пульпит, перелом зуба и т.п.).
Плановая стоматологическая помощь для взрослых может быть платной, поскольку не покрывается программой медицинских гарантий. Оплата за услугу производится официально по тарифу, устанавливаемому владельцем медучреждения.
Плановая помощь предоставляется в случае проблем, не угрожающих жизни непосредственно, но нуждающихся в медицинском вмешательстве. К примеру, лечение кариеса.
«Для детей в больницах, законтрактованных НСЗУ, безвозмездной может быть как неотложная, так и плановая стоматология», — рассказали в Минздраве.
Бесплатная стоматология: список услуг
В список безвозмездных стоматологических услуг входят:
- Первоначальный обзор и оценка состояния стоматологического здоровья взрослых и детей.
- Ургентная и плановая помощь детям младше 18 лет с необходимыми сопутствующими инструментальными исследованиями (такими как внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, проводимые в учреждении) и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения.
- Ургентная помощь взрослым со своевременным обезболиванием.
- Хирургические вмешательства при оказании стоматологической помощи взрослым и детям.
- Обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.
Чтобы узнать адреса и контакты ближайших заведений, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины на оказание стоматологической помощи, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользоваться дашбордом о заключенных договорах (в графе группа услуг выберите 34 Стоматологическая помощь).