«Абсолютно уверен». Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году — Столтенберг

26 декабря, 18:24
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция вступят в Альянс в 2023 году.

В интервью dpa, которое цитирует DW, он сказал, что он «абсолютно уверен» в таком развитии событий.

Таким образом, Столтенберг дал понять, что не ожидает, что Турция еще долго будет блокировать вступление обеих стран в НАТО.

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8 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламенте 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

Стамбул начал препятствовать этому процессу еще весной, когда Швеция и Финляндия объявили о намерении присоединиться к Альянсу, обвиняя их, в частности, в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной в перечень террористических организаций как в Турции, так и в Европейском Союзе и США.

https://www.youtube.com/watch?v=zcvABdx08zw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Швеция Финляндия Йенс Столтенберг

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