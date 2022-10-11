«Опасность для всех нас». Нельзя допустить победу Путина в этой войне — генсек НАТО Столтенберг 11 октября, 17:05 НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

НАТО продолжает поддерживать Украину, в том числе вооружением. Если победит Россия, то это будет поражение не только для украинцев, но и для всего мира.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга во вторник, 11 октября.

Отвечая на вопрос журналистов о поставках вооружения Украине, Столтенберг подчеркнул, что Альянс помогает Украине с 2014 года — с начала вторжения РФ в нашу страну.

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«Союзники по НАТО доставили беспрецедентную поддержку Украине, вооружения в разных типов. Мы с самого начала вторжения поддерживали Украину, поддерживаем с 2014 года. Мы обучили десятки тысяч военнослужащих из Украины, которые сейчас отражают российскую военную агрессию. Что касается поддержки союзников по НАТО, то боеприпасы и все другое они берут из существующих запасов, то есть таким образом эти страны сократили собственные запасы», — объяснил Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что мир не должен допустить победу российского диктатора Владимира Путина в этой войне.

«Для нас очень важно, чтобы Украина победила, выиграла войну против нападающего. Потому что если выиграет Путин, то это не только поражение для украинцев, это также поражение, это опасность для всех нас, потому что это делает мир менее безопасным и делает более уязвимым для дальнейших атак со стороны России. Именно поэтому страны НАТО оказывают поддержку Украине», — добавил он.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила созвать экстренный саммит НАТО на фоне российского ракетного террора Украины.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.