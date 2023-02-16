«Ночь была короткой». Столтенберг рассказал о начале вторжения РФ в Украину 16 февраля, 19:48 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился спать накануне 24 февраля 2022 года, зная, что Россия может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение нескольких часов.

В интервью France24 он заявил, что для него ночь 24 февраля была очень короткой.

«Я лег спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит — и именно это произошло», — сказал генсек НАТО в интервью AFP.

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Столтенберг рассказал, что около 4:00 ему позвонил начальник штаба, и коротко сказал, что вторжение началось. По его словам, это не было неожиданностью. Генсек НАТО не сомневался в том, что российский диктатор Владимир Путин готов действовать.

«Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя удивляться, потому что это действительно было то, что было предусмотрено за несколько месяцев до вторжения», — сказал он.

13 февраля Столтенберг заявил, что новое наступление России в Украине уже началось. Он подчеркнул: чем быстрее Киеву передадут оружие, боеприпасы, запчасти, топливо, тем больше жизней удастся спасти.