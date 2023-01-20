Позволят перейти к наступлению. Генсек НАТО приветствовал новые поставки оружия Украине
Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает обещания союзников о передаче Украине новых пакетов вооружения, ведь это поможет стране защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению.
Об этом сообщает Spiegel.
Он подчеркнул, что новые поставки оружия Украине будут иметь огромное значение для страны.
«Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны… Эта поддержка позволит не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию», — сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО также дал понять в Рамштайне, что он ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.
20 января глава Пентагона Ллоид Остин сообщил, что США передадут Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, они войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.
Ранее в Пентагоне сообщали, что поставка Украине американских танков M1 Abrams сейчас «не имеет смысла». Отмечалось, что эти танки работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе и могут преодолевать большие расстояния без дозаправки.