Позволят перейти к наступлению. Генсек НАТО приветствовал новые поставки оружия Украине 20 января, 18:12 Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает обещания союзников о передаче Украине новых пакетов вооружения, ведь это поможет стране защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению.

Об этом сообщает Spiegel.

Он подчеркнул, что новые поставки оружия Украине будут иметь огромное значение для страны.

«Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны… Эта поддержка позволит не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию», — сказал Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО также дал понять в Рамштайне, что он ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.

20 января глава Пентагона Ллоид Остин сообщил, что США передадут Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, они войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Ранее в Пентагоне сообщали, что поставка Украине американских танков M1 Abrams сейчас «не имеет смысла». Отмечалось, что эти танки работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе и могут преодолевать большие расстояния без дозаправки.

