«Все военнослужащие в безопасности». Военный омбудсмен отреагировала на события в Петропавловской Борщаговке

Все военнослужащие, находящиеся в доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, находятся в безопасности, а тем, кто в этом нуждается, оказывается медицинская помощь.

Об этом вечером в понедельник, 2 ноября, сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, Офис военного омбудсмена работает на месте совместно с командованием Национальной гвардии. Решетилова подтвердила, что назначена проверка, в ходе которой должны быть выяснены все обстоятельства.

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Она также рассчитывает, что к расследованию подключатся правоохранители и СБУ.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке, где находятся бойцы Нацгвардии, собралось около сотни человек. Некоторые из них представились родственниками мужчин, которых, по их словам, удерживают в доме, избивают и к которым не допускают медиков. Люди пытались выломать ворота, произошли столкновения. Позже четверых мужчин, нуждавшихся в медицинской помощи, доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что эти четверо находились в СОЧ, а остальные мужчины в доме — военнослужащие НГУ. В полиции сообщили, что дом является военным объектом, где проживают военные перед отправкой на учения, а информацию об избиениях и пытках назвали ложной. Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования и пообещали наказать виновных, если нарушения подтвердятся.