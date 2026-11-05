Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд отправил под стражу псевдоводителя «скорой помощи»

Виктор Ена заявил, что он — личный водитель Валентины Молодой, которая прибыла на место столкновений в одежде врача (Фото: Суспільне)

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке — Виктору Ену. Его заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога, сообщает Радио Свобода.

Во время столкновений Виктор Ен представился «водителем скорой помощи». Он привез на место другую подозреваемую по делу — Валентину Молодую, которая называла себя «врачом скорой».

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После решения суда Йена заявил журналистам, что не знал о расположении военного объекта в Петропавловской Борщаговке, а также извинился перед ВСУ и отдельно перед подразделением Азов за «некоторые неудобства» в тот день, пишет Радио Свобода.

Он также заявил, что является личным водителем Валентины Молодой и что она «нормальный человек, ничего плохого не делала».

4 ноября суд избрал меру пресечения Молодой: ее заключили под стражу без права внесения залога. В октябре женщина пыталась организовать в центре Киева протесты с пророссийским следом. Также 4 ноября под стражу отправили еще одну фигурантку дела — Татьяну Кирееву.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в Сети распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования. К выяснению обстоятельств подключились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также присутствовал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

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Позже Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.

Молодой и другим фигурантам инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.