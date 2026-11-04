«Эвакуация» из ТЦК за 107 тыс. грн: суд избирает меру пресечения псевдомедику Валентине Молодой

4 ноября, 15:36
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Валентина Молода в суде в Киеве, 4 ноября 2026 года (Фото: Радио Свобода / Telegram)

Валентина Молода в суде в Киеве, 4 ноября 2026 года (Фото: Радио Свобода / Telegram)

В Киеве в среду, 4 ноября, суд избирает меру пресечения Валентине Молодой, которая первой прибыла на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке, где размещались мобилизованные.

Ее подозревают в препятствовании деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении воинских подразделений, пишет Радио Свобода.

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По версии следствия, Молодая также предлагала людям так называемую экстренную эвакуацию на машине скорой помощи из ТЦК или воинских частей.

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По словам прокурора, такая услуга стоила 107 тыс. грн.

Из-за воздушной тревоги в Киеве заседание прервали, и Молодую вывели из зала под конвоем. На вопрос журналистов, откуда у нее форма скорой помощи, она ответила, что является главным врачом собственной клиники и может выполнять любые обязанности, когда речь идет о жизни и здоровье человека.

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Молодая также заявила, что «давала присягу народу Украины».

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространилось сообщение о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. У дома собралось около сотни людей; некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, однако никаких подтверждений этому не предоставили. Собравшиеся выламывали ворота, разбили окна и повредили забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо мужчин, которых доставили в больницу, числились в СОЧ). В корпусе Азов подтвердили наличие у них травм и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы. Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, ГБР открыло уголовное производство, а на место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

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Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, приехавшую к дому на машине скорой помощи. По его словам, она заранее приобрела автомобиль, надела форму медика и вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий. Журналисты NV выяснили, что Валентина Молода ранее участвовала в попытке организовать в начале октября в центре Киева протесты, имевшие пророссийский след. СБУ открыла три уголовных производства и установила личности около сотни активных участников столкновений.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Национальная гвардия Украины (НГУ) Петропавловская Борщаговка

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