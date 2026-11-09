По делу о столкновениях в селе Петропавловская Борщаговка 2 ноября 22-летний житель Киевской области получил подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Об этом сообщила в понедельник, 9 ноября, Украинская правда со ссылкой на информацию пресс-секретаря Киевской областной прокуратуры Юлии Колтак и собеседника в правоохранительных органах.

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По данным источника УП, речь идет о 22-летнем официально нетрудоустроенном Денисе Дубасе. О подозрении ему объявили 7 ноября, а меру пресечения суд должен избрать 9 ноября. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте без альтернативы залога

Мужчину подозревают в том, что, находясь в непосредственной близости от служебного автобуса, в котором были военнослужащие Национальной гвардии Украины, он подстрекал людей к опрокидыванию автобуса и вместе с другими участниками раскачивал этот автобус и бил ногами по кузову, чтобы повредить его.

На данный момент по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке правоохранители объявили о подозрении уже шестерым. Как уточнила в комментарии УП Юлия Колтак, в отношении пяти фигурантов суд избрал меры пресечения.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Они сломали ворота, разбили окна и забор, бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверо мужчин были доставлены в больницу.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных , а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть.

Вечером 2 ноября в Национальной гвардии объявили о начале служебного расследования. К выяснению обстоятельств присоединились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также был глава Офиса президента Кирилл Буданов.

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Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала.

NV выяснил, что Валентина Молодая, которая прибыла к месту дислокации нацгвардейцев в одежде врача, участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским уклоном.

4 ноября суд избрал меру пресечения Валентине Молодой: ее поместили под стражу без права освобождения под залог. В тот же день суд отправил под арест вторую фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Татьяну Кирееву.

5 ноября под стражу был отправлен без внесения права залога и Виктор Ена — псевдоводитель скорой помощи, который привез на место столкновений Валентину Молодую.