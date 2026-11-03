События у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом были заранее спланированы с целью похищения военнослужащего Нацгвардии и создания общественного резонанса.

Об этом во вторник, 3 ноября, на брифинге в МВД заявил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий, пишет hromadske.

По версии СБУ, организаторы хотели, чтобы эта история получила огласку и к протесту присоединились другие люди, в частности киевляне и жители пригородов столицы.

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Женщина, представлявшаяся медиком, по словам Рудницкого, могла пытаться мошенническим путем забрать из части мужчину, который самовольно оставил место СОЧ. Цель ее действий, как он отметил, еще выясняется.

Министр внутренних дел Иван Выговский добавил, что муж этой женщины также самовольно покинул часть, а она прятала его дома.

СБУ открыла три уголовных производства: по статьям о препятствовании деятельности Вооруженных сил, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках. Женщину, представлявшуюся медиком, и водителя скорой помощи задержали. Правоохранители также установили личности около сотни участников столкновений; у них проводят обыски и сейчас решают, кому из них объявить о подозрении, а кого задержать.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке, где размещались бойцы Нацгвардии, собралось около сотни человек. Часть из них назвались родственниками мобилизованных, которых, по их словам, там избивают и к которым не допускают медиков. Люди выламывали ворота, разбивали окна, произошли столкновения.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных мужчин самовольно оставили СОЧ. В корпусе «Азов», к которому относится подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Как сообщил изданию «Слідство.Інфо» начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус, полицию на место вызвала 49-летняя Валентина Молода, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии. Именно она первой заявила, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужна медицинская помощь. Молода приехала на машине скорой помощи и представилась владелицей клиники «Мед-престиж», хотя та не работает с 2023 года.

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Вечером в Нацгвардии объявили о служебном расследовании, ГБР открыло уголовное производство, а к выяснению обстоятельств подключился и Офис военного омбудсмена. На место также прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, после чего людей из дома вывели.