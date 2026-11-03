Родителям 14-летнего подростка, оказавшегося на территории объекта Национальной гвардии в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области во время столкновений 2 ноября, может грозить административная ответственность.

Об этом заявил министр внутренних дел Иван Выговский во время брифинга 3 ноября, сообщает Укринформ.

По словам министра, если несовершеннолетние участники событий не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, к их родителям могут быть применены административные меры.

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Выговский напомнил, что юноша самостоятельно перелез на территорию объекта, а впоследствии упал. После этого его отпустили. Министр также отметил, что ситуация привлекла значительное внимание руководства государства.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что военные избили подростка. По его словам, юноша сам забрался на дерево и упал. Военнослужащие завели его в здание, чтобы защитить от возможного забрасывания камнями со стороны протестующих. Там подростка укутали в одеяло, оказали ему помощь, после чего отпустили.

По данным Суспільного, 2 ноября во время столкновений между неизвестными лицами и сотрудниками правоохранительных органов и Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке глава Офиса президента Кирилл Буданов пообщался с 14-летним подростком, которого вынесли из здания завернутым в одеяло.

Подросток рассказал Буданову, что пришел туда вместе с компанией ребят. Тогда Руководитель ОП позвонил его сестре и попросил забрать брата домой. Впоследствии он обратился к присутствующим с просьбой пропустить девушку. Спустя некоторое время сестра увела подростка с территории объекта.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлено, как парень перелезает через кирпичный забор и спрыгивает на территорию дома.

На других опубликованных кадрах слышно, как подросток, находясь на заборе, угрожает людям, которые были на территории, словами: «Мой папа тебе еб**ло снесет».

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — главное

2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке, где размещались бойцы Нацгвардии, собралось около сотни человек. Часть из них назвались родственниками мобилизованных, которых, по их словам, там избивают и к которым не допускают медиков. Люди выламывали ворота, разбивали окна, произошли столкновения.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования; к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала.

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливают уполномоченные государственные органы.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По заявлению Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».