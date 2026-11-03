В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке, где 2 ноября произошли столкновения, помимо мобилизованных, находились военнослужащие, защищавшие Мариуполь и Азовсталь, а также прошедшие российский плен и вернувшиеся в строй.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

«Население же отплатило им плевками, яйцами, выбитыми окнами и матерящимися подростками. Были ли допущены нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления СОЧ), и новобранцев — в том, что касается процедур и этапов прохождения ими службы, — мы установим в ходе проверки», — заявила Решетилова.

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По ее словам, после этих событий остается открытым вопрос, удастся ли восстановить доверие между армией и обществом, которое «в очередной раз подорвано вчерашними событиями».

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них недостоверной.

Возле дома собралось около сотни человек. Некоторые из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не допускают медиков и с которых к тому же требуют деньги за свидания. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования , а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов , а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.