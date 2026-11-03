Пивненко заявил, что не обнаружил критических нарушений на военном объекте в Петропавловской Борщаговке

Нацгвардия не выявила критических нарушений на объекте под Киевом (Фото: Пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины)

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что в ходе проверки военного объекта в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области не было выявлено критических нарушений. Накануне там произошли столкновения с участием военнослужащих и гражданских лиц.

Об этом он заявил на брифинге 3 ноября, сообщает Укринформ.

По словам Пивненко, он лично пообщался с 17 военнослужащими. К проверке также привлекли представителей военного командования, Государственного бюро расследований и военного омбудсмена.

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Командующий пояснил, что этот объект служит местом временной дислокации военнослужащих. Такой формат размещения используется для рассредоточения личного состава и защиты от российских ударов. По его словам, из-за значительного увеличения численности Сил обороны обустроить крупные стационарные военные объекты для всех подразделений невозможно.

Пивненко подчеркнул, что сосредоточение большого количества военнослужащих в одном месте делает их более уязвимыми для вражеских атак. Именно поэтому Нацгвардия применяет рассредоточенное размещение личного состава.

После инцидента в Киевской области Национальная гвардия Украины проведет дополнительную проверку мест дислокации военнослужащих. Кроме того, командующий принял решение передислоцировать подразделение с нынешнего места расположения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Он также сообщил, что военнослужащие не высказывали жалоб и после событий вернулись в свою воинскую часть.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — главное

2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке, где размещались бойцы Нацгвардии, собралось около сотни человек. Часть из них назвались родственниками мобилизованных, которых, по их словам, там избивают и к которым не допускают медиков. Люди выламывали ворота, разбивали окна, произошли столкновения.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования; к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала.

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливают уполномоченные государственные органы.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По заявлению Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».