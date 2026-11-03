Требовательность общества не дает права на самосуд: Генштаб о событиях в Петропавловской Борщаговке

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке , заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливают уполномоченные государственные органы.

«Военная форма никоим образом не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз, унижения и насилия. Уважение к военнослужащему — это не награда за безупречность. Это норма общества, ведущего войну за собственное существование», — говорится в сообщении Генштаба.

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В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По заявлению Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».

«Право граждан требовать соблюдения закона неоспоримо. Однако оно не дает никому права на самосуд, угрозы военнослужащим, препятствование их законной деятельности или создание угроз их безопасности», — говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что военнослужащие, продолжающие вести тяжелую войну, имеют право рассчитывать не только на требовательность общества, но и на его ответственность, поддержку и уважение. В Генеральном штабе заявили, что процесс вступления в ряды армии и возвращения военнослужащих после самовольного оставления части должен происходить исключительно в рамках законодательства и с соблюдением человеческого достоинства. В то же время там отметили, что уклонение от воинской обязанности и самовольное оставление воинской части влекут за собой установленную законом ответственность.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что обнародование данных о местах нахождения военнослужащих, которые могут помочь противнику определить их расположение, представляет непосредственную угрозу их жизни и безопасности. Распространение сведений, определенных статьей 114−2 Уголовного кодекса Украины, может повлечь за собой уголовную ответственность.

«Россия пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны Украины. Поэтому мы призываем воздерживаться от распространения непроверенных обвинений, не подменять работу правоохранительных органов публичными вердиктами и не превращать отдельные события в повод для дискредитации военнослужащих в целом», — говорится в сообщении.

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Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке, помимо мобилизованных, находились военнослужащие, защищавшие Мариуполь и Азовсталь, а также прошедшие через российский плен и вернувшиеся в строй. «Местные жители же „отблагодарили“ их плевками, яйцами, выбитыми окнами и сквернословящими подростками. Были ли допущены нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СОЧ), и новобранцев — в частности, касающиеся процедур и этапов прохождения ими службы, — мы установим в ходе проверки», — заявила Решетилова.

3 ноября руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке. По его словам, она заранее приобрела автомобиль скорой помощи, надела форму медперсонала и вместе с водителем как минимум за трое суток до событий проводила разведку объекта.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них недостоверной.

Возле дома собралось около сотни человек. Некоторые из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не допускают медиков и с которых к тому же требуют деньги за свидания. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.