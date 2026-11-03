Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в интервью Radio NV — о событиях в Петропавловской Борщаговке под Киевом, проблемах с мобилизацией в Украине и деятельности агентов РФ.

— Накануне в Петропавловской Борщаговке произошел своего рода перформанс: там было и забрасывание яйцами, и некая псевдомедик, представившаяся руководителем частной клиники (хотя сама клиника не работает уже три года), и машина скорой помощи, проданная еще два года назад. А следом — рассказы о пыточных, драка и всё прочее. Что, по-вашему, за этим стоит? Это досадная неожиданность, случайность, спланированная операция или просто скандал, который в любом случае возник бы из-за проблем с мобилизацией?

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— Я видел эту ситуацию в соцсетях, как и все. Но для меня это была, мягко говоря, непонятная ситуация.