«Очень неадекватная ситуация». Что произошло в Петропавловской Борщаговке и как этим воспользуется РФ для дискредитации Украины — интервью

3 ноября, 12:05
NV Премиум
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Машина скорой помощи, которую 2 ноября видели в Петропавловской Борщаговке (Фото: Суспільне Новини/Дарья Григоренко)

Машина скорой помощи, которую 2 ноября видели в Петропавловской Борщаговке (Фото: Суспільне Новини/Дарья Григоренко)

Автор: Павел Новиков

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в интервью Radio NV — о событиях в Петропавловской Борщаговке под Киевом, проблемах с мобилизацией в Украине и деятельности агентов РФ.

— Накануне в Петропавловской Борщаговке произошел своего рода перформанс: там было и забрасывание яйцами, и некая псевдомедик, представившаяся руководителем частной клиники (хотя сама клиника не работает уже три года), и машина скорой помощи, проданная еще два года назад. А следом — рассказы о пыточных, драка и всё прочее. Что, по-вашему, за этим стоит? Это досадная неожиданность, случайность, спланированная операция или просто скандал, который в любом случае возник бы из-за проблем с мобилизацией?

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— Я видел эту ситуацию в соцсетях, как и все. Но для меня это была, мягко говоря, непонятная ситуация.

Теги:   Информационная война Мобилизация Война России против Украины Radio NV Петропавловская Борщаговка

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