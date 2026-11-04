Среди четверых военнослужащих, которых 2 ноября доставили в больницу из пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке , был 36-летний уроженец Донецка Андрей Кулешов, который после 2014 года, вероятно, жил и работал в России.

Это выяснили журналисты hromadske.

Именно Кулешова, по её словам, вывезла в больницу Валентина Молода; она прибыла к дому на машине скорой помощи, будучи одетой в медицинскую форму. Она рассказала, что о помощи её попросила родственница военного, нашедшая её благодаря эфирам в TikTok.

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Три источника hromadske в армии и силовых структурах подтвердили, что Кулешова действительно госпитализировали. По их данным, в этом году он самовольно покинул часть.

Министр внутренних дел Иван Выговский ранее сообщал, что двое из четверых госпитализированных самовольно оставили СОЧ, а двое были недавно мобилизованными.

По данным журналистов, после начала российской агрессии в 2014 году Кулешов переехал в Россию: резюме на российском сайте свидетельствует о том, что он работал официантом в Новороссийске. Согласно утечкам из российских баз данных, в период с 2015 по 2021 год человек с такими же данными не менее 20 раз пересекал границу между Украиной и Россией, в том числе через оккупированные территории.

По данным hromadske, после 2014 года Андрей Кулешов работал в России / Фото: Соцсети

Мать Кулешова подтвердила журналистам, что сын работал в России и вернулся в Украину в 2022 году. Как он оказался в Петропавловской Борщаговке, она не знает, а в последний раз общалась с ним очень давно.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространилось сообщение о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. У дома собралось около сотни людей; некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, однако никаких подтверждений этому не предоставили. Собравшиеся выламывали ворота, разбили окна и повредили забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо мужчин, которых доставили в больницу, числились в СОЧ). В корпусе Азов подтвердили наличие у них травм и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы. Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, ГБР открыло уголовное производство, а на место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

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Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, приехавшую к дому на машине скорой помощи. По его словам, она заранее приобрела автомобиль, надела форму медика и вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий. Журналисты NV выяснили, что Валентина Молода ранее участвовала в попытке организовать в начале октября в центре Киева протесты, имевшие пророссийский след. СБУ открыла три уголовных производства и установила личности около сотни активных участников столкновений.

4 ноября суд в Киеве начал избирать меру пресечения Молодой. Ее подозревают в препятствовании деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении военных. По версии следствия, она также предлагала «экстренную эвакуацию» людей из ТЦК или воинских частей на машине скорой помощи за 107 тыс. грн.