Оттеснял нацгвардейцев от автобуса и бил по кузову. Еще одному участнику беспорядков в Петропавловской Борщаговке объявили о подозрении

В рамках дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области 21-летнему местному жителю сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Об этом 10 ноября сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак в комментарии Украинской правде. Информацию также подтвердил собеседник издания в правоохранительных органах.

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По словам Колтак, подозреваемый оказывал физическое сопротивление военнослужащим Национальной гвардии, обеспечивавшим охрану общественного порядка и автобуса Нацгвардии. В частности, он оттеснял военных от транспортного средства, блокировал его проезд и бил ногами по кузову автобуса.

Как сообщил источник УП, о подозрении объявили 21-летнему Николаю Василюку, который официально не трудоустроен.

11 ноября суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу без права внесения залога.

На данный момент суд избрал меры пресечения уже шести фигурантам дела о беспорядках в селе Петропавловская Борщаговка.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Они сломали ворота, разбили окна и забор, бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования.

На месте инцидента также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Позже он сообщил о задержании женщины, которая приехала к дому в форме медперсонала на автомобиле скорой помощи, приобретенном ею заранее.

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NV выяснил, что эта женщина — Валентина Молода — участвовала в попытке организовать в начале октября в центре Киева протесты, имеющие пророссийский след.

4 ноября суд избрал меру пресечения Валентине Молодой: ее заключили под стражу без права внесения залога. В тот же день суд арестовал вторую фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке — Татьяну Кирееву.

5 ноября под стражу без права внесения залога был отправлен и Виктор Ена — псевдоводитель скорой помощи, который привез на место столкновений Валентину Молодую.