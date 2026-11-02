Об этом говорится в официальном заявлении корпуса, обнародованном вечером в понедельник.

В корпусе пояснили, что там находятся мобилизованные, а также военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части, — до тех пор, пока их не распределят по подразделениям. Четверых задержанных после самовольного оставления СОЧ, у которых были травмы, направили в госпиталь на обследование.

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По данным «Азова», после появления в соцсетях непроверенных сообщений о якобы имевших место пытках у военного городка собрались люди и потребовали выдать им мобилизованных.

Получив отказ, они заблокировали работу объекта и попытались проникнуть внутрь. Командующий Нацгвардией генерал-майор Александр Пивненко лично провел родственников некоторых военнослужащих на территорию и показал им условия, в которых те находятся.

По заявлению корпуса, расследование взяли под контроль командование НГУ и правоохранительные органы. Если подтвердится факт применения незаконного насилия на данной территории, виновные понесут наказание. В корпусе подчеркнули, что осуждают неправомерные действия в отношении военнослужащих, но в то же время предостерегли граждан от препятствования работе воинских частей.

Министр внутренних дел Иван Выговский, в свою очередь, сообщил, что в течение дня получал доклады от командующего Нацгвардией, временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции и командования корпуса Азов. Он подтвердил, что здание использовали военнослужащие одного из подразделений НГУ, а Пивненко с заместителями прибыли на место, чтобы выяснить обстоятельства.

По словам министра, еще днем он поручил начать служебное расследование, в ходе которого будет проверена вся информация, в частности об условиях, в которых находились военнослужащие. Родственникам предоставили возможность поговорить с военнослужащими, находившимися в здании, а внутрь также пригласили медиков и нескольких представителей общественности.

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Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились непроверенные сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек — причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, — и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области сообщила, что к ним обращались сотрудники частной службы скорой помощи, которых не пускали к одному из пациентов, и что в доме находятся бойцы Нацгвардии. Информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них в полиции назвали ложной.

Возле здания, по данным Суспільного, собралось около сотни человек. Часть из них представились родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, не допускают к ним медиков и даже требуют деньги за свидания. Подтверждений этому родственники не предоставили. Люди пытались выломать ворота, произошли столкновения, кто-то распылил газ. Впоследствии четверых мужчин доставили в больницу. Прибывший на место командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что они самовольно оставили часть (СОЧ). В полиции же назвали слухи о пытках ложными, а синяки у одного из мужчин объяснили ДТП.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования и пообещали наказать виновных, если нарушения подтвердятся. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что ее офис работает на месте совместно с командованием НГУ, а все военнослужащие находятся в безопасности. Тем временем столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и сломали забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а находившихся в доме людей начали выводить.