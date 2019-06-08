Столкновения на Барабашово в Харькове: полиция отреагировала на избиение оператора
Полиция начала ряд уголовных производств по факту избиения оператора одного из телеканала Харькова во время столкновений на рынке Барабашово.
По данным полиции, мужчина госпитализирован, он находится в отделении интенсивной терапии.
С места инцидента изъяли вещественные доказательства.
По данному факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Коллега избитого оператора журналист Анна Черненко сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.
«Случилось кровоизлияние, но он в сознании. Сейчас в реанимации. Только что проведали. Врачи прогнозов как всегда в таких ситуациях не дают. Но он боец, пожал руку. Восстановить, что произошло, нельзя. Карточку забрали. Он ночью смог сказать, что его догоняли несколько человек, сбили с ног и избили», — написала она в Facebook.
В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.
В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.