Столкновения на Барабашово в Харькове: полиция отреагировала на избиение оператора Сегодня, 16:46 Цей матеріал також доступний українською ТЦ Барабашово/Facebook Оператора сбили с ног и избили ТЦ Барабашово/Facebook

Полиция начала ряд уголовных производств по факту избиения оператора одного из телеканала Харькова во время столкновений на рынке Барабашово.

По данным полиции, мужчина госпитализирован, он находится в отделении интенсивной терапии.

С места инцидента изъяли вещественные доказательства.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Коллега избитого оператора журналист Анна Черненко сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.

«Случилось кровоизлияние, но он в сознании. Сейчас в реанимации. Только что проведали. Врачи прогнозов как всегда в таких ситуациях не дают. Но он боец, пожал руку. Восстановить, что произошло, нельзя. Карточку забрали. Он ночью смог сказать, что его догоняли несколько человек, сбили с ног и избили», — написала она в Facebook.

В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.

В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.