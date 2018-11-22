Столкновения возле Дома профсоюзов: полиция отпустила всех задержанных

Полиция отпустила всех активистов, которые накануне были задержаны во время протеста против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве.
Об этом сообщила Украинской правде пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.
"Установили анкетные данные, отобрали объяснения и отпустили", - отметила она.
21 ноября на Майдане Независимости произошли столкновения между полицией и членами праворадикальной организации С14, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания в Доме профсоюзов.
Протестующие заявляли о задержании около семи человек.
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