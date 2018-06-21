Столкновения в горсовете Харькова: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших во время столкновений в горсовете Харькова возросло до четырех человек.
Об этом сообщил пресс-секретарь учреждения Юрий Сидоренко.
По его словам, были госпитализированы еще две сотрудницы мэрии. У женщин проблемы с дыхательными путями.
"Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием", - уточнил Сидоренко.
Напомним, утром 20 июня в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.
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В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки, после чего из горсовета эвакуировали 300 человек. В результате пострадали две работницы горсовета, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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