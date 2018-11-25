Столкновения у Керченского моста: на один из кораблей ФСБ РФ перебросили спецназ

После начала движения на выход кораблей ВМС ВС Украины из Керченского пролива, российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ Дон с целью попытки абордажа.

В ведомстве добавили, что, несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи.

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Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.