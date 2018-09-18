Столкновения правоохранителей и протестующих возле ГПУ. Что требуют активисты и стоит ли это конфликта

Правозащитники немедленно требуют установить местонахождение ингуша Тумгоева, который участвовал в войне на Востоке на стороне Украины

В Киеве возле здания Генеральной прокуратуры в понедельник, 17 сентября, произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистических движений. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Требование отставки Енина

Участники митинга осуждают передачу российской стороне уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева. В то же время в ГПУ уверяют, что передача состоялась законным путем.

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Во время беспорядков силовики применили слезоточивый газ. Участников столкновений обливали водой. Активисты начали потасовку с правоохранителями, в итоге пострадали семь полицейских.

Организатор мероприятия - лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заверил, что это не последняя акция протеста. Он обещает, что в течение недели количество протестующих, которые не согласны с решением ГПУ, будет увеличиваться. Свои требования лидеры националистических движений намерены донести до парламентариев.

Корчинский отметил, что группа нацелена добиться отставки Евгения Енина, заместителя генерального прокурора Украины.

"На неделе главари основных националистических группировок будут определяться, какое будет продолжение, а оно должно быть. Потому что все это сегодня - это был лишь легкий разогрев. Спонтанно собрались буквально за два дня, никто не успел подъехать. Большинство людей вообще не знают об этой ситуации с экстрадицией, с выдачей", - заявил Корчинский.

Что известно об экстрадированном Тимуре Тумгоеве

Тимур Тумгоев был задержан в международном аэропорту Харьков два года назад по запросу об экстрадиции от Генеральной прокуратуры России.

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Организатор мероприятия назвал противостояние силовиков и протестующих "разогревом"

11 сентября 2018 сразу после приезда из Киева в Харьков Тумгоева задержали сотрудники правоохранительных органов. Утром 12 сентября задержанный Тумгоев исчез, а днем ​​стало известно о его экстрадиции в Россию.

Правозащитник Харьковской правозащитной группы Борис Захаров сообщил о трех требования к власти.

"Немедленно установить местонахождение Тумгоева и узнать о состоянии его здоровья. Во-вторых, провести расследование этого позорного факта. Третье - отстранить от должностей на время проведения расследования по крайней мере всех причастных, в том числе Евгения Енина, который подписал поручение", - сказал Захаров.

Как комментируют в ГПУ

Решение о выдаче обвиняемого в терроризме уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева вынесен в октябре 2016 года, заявил во время брифинга генпрокурор Юрий Луценко. Он рассказал, что задержание Тумгоева произошло на основании решения Интерпола - так называемой "красной карточки".

Никаких свидетельств или доказательств участия в АТО от задержанного, его адвокатов, третьих лиц не было предоставлено. Так называемые "свидетели" появились только после фактической передачи Тумгоева в РФ.

Харьковские правозащитники сообщили о трех требованиях

Луценко отрицает екстрадацию Тимура Тумгоева.

"Правда ли, что Генеральная прокуратура экстрадировала в Россию участника АТО Украины-российской войны - нет, не правда. Друзья Украины иностранного происхождения, которые сейчас имеют контракты с Вооруженными силами - их контракт является основанием для четкой государственной позиции прокуратуры. Никакой выдачи врагу того, кто воевал за Украину. С другой стороны, мы не можем превратить Украину в отстойник криминальных элементов, которые массово заезжают из России к нам", - отметил Юрий Луценко.

Выдача преступников из Украины в Россию и наоборот происходит и сейчас, добавил генпрокурор. Около 100 человек передаются ежегодно.

Непристойные методы в политических баталиях

Экстрадицию Тимура Тумгоева сейчас будут использовать для политических баталий, считает глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров. Он отметил, что надо срочно узнать о состоянии Тумгоева и условиях содержания, а также детально исследовать саму ситуацию, но не организовывать митинги и провоцировать столкновения.

"Правды нужно добиваться более приличными методами, что с одной, что с другой стороны. А не скатиться в ту пропасть, которую нам тщательно готовит российская сторона", - отметил Чубаров.

В ГПУ сообщили, что будут следить за содержанием Тумгоева в России. И пообещали: если к нему применять пытки, то ГПУ будет судиться с РФ в Европейском суде по правам человека.